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Общество

В Узбекистане создают новую систему контроля за исполнением решений президента

С 1 сентября в Узбекистане начнет действовать новая система контроля за исполнением указов и поручений президента, а также решений правительства. Об этом сообщает издание «POLITIK Центральная Азия», которое изучило официальный документ.

Так, согласно нововведениям:

— Счетная палата получит больше полномочий по координации работы госорганов. Ей добавят 10 новых управленческих должностей за счет сокращения штата Пенсионного фонда.
— В Минюсте появится отдельное управление из 20 сотрудников, которое будет следить за исполнением документов президента и кабмина.

Отмечается, что так власти хотят повысить эффективность реализации решений руководства страны и усилить контроль на всех уровнях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337699/
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