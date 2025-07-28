В Узбекистане создают новую систему контроля за исполнением решений президента

С 1 сентября в Узбекистане начнет действовать новая система контроля за исполнением указов и поручений президента, а также решений правительства. Об этом сообщает издание «POLITIK Центральная Азия», которое изучило официальный документ.

Так, согласно нововведениям:

— Счетная палата получит больше полномочий по координации работы госорганов. Ей добавят 10 новых управленческих должностей за счет сокращения штата Пенсионного фонда.

— В Минюсте появится отдельное управление из 20 сотрудников, которое будет следить за исполнением документов президента и кабмина.

Отмечается, что так власти хотят повысить эффективность реализации решений руководства страны и усилить контроль на всех уровнях.