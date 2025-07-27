28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Кольбаева, Чолпон-Атинской, Луганской, переулок Каджисайский;

9.30-18.30 — отрезок улицы Осмонкула;

9.30-18.00 — Южная магистраль, футбольное поле «Барселона»;

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, 8-я, 9-я);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Атабай, Гагарина, Сакеева, Тагай Бия, Садыр-Аке, Арстанбека Буйлаш уулу, Бугу Эне, Барчын, Каркыра, Дуйшобаева, Ахунбаева, Ак-Доолот, Макмал, Жаныш Байыш), «Нижний Орок» (улицы Арчалуу, Шырдакбек);

9.00-14.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Ананьева, Васильева, переулок Джольский;

9.00-16.00 — отрезки улиц Салтанат, Аманат, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, 3, 4, 6);

9.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-15, 16, 18, 109, 108, Урманбетова), улица Лумумбы, дом № 139;

11.00-17.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);

14.30-17.00 — жилмассив «Дордой» (улицы Дордой-1-3, Ибраимова-3, 4, Керамическая, Аул-1-4, Дачная, Крымская, участок № 883).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (улица 60 лет Октября), Кара-Жыгач (улицы Бакая, Кондучалова, контур), Прохладное (улицы Украинская, Восточная, Пушкина, Каныбаева, Западная, Первомайская), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Аблесова, Ракишева, Западная, Кой-Ташская, Проектируемая, Мурзалиевой, Кул уулу Кытая, Новая, СТ «Кой-Таш»), Горная Маевка (улицы Восточная, Кыргызская, Дорожная, Проектируемая), Кызыл-Берлик (улицы Гагарина, Подгорная, Кичи Берлик, Новостройка, станция «Горная»);

9.00-13.00 — село Лебединовка («Городок энергетиков»);

13.00-17.00 — село Торт-Гуль (улицы Кийизбаева, Кумушалиева, Мадиева, Алапаева);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сосновка (улица Первомайская, железная дорога), Суусамыр;

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Калинина, Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Жаны-Алыш, Бообек, Чым-Коргон;

9.00-17.00 — села Боролдой, Бейшеке;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбашы;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу (улица Маркса), Ак-Соок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе);

9.00-14.00 — село Ак-Суу (улицы Есенина, Тоголока Молдо, Ипподромная, Чкалова, Проездная, Набережная, Живпром, Косыгина, Добровольская, Токтогула, Льва Толстого, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Тополева);

9.00-18.00 — село Садовое (улицы Киргизская, 1, 2, Токтогула, Ситникова от Калинина до Ленина, Кошевого, Дружбы, Советская, начало Луговой);

Сокулукский РЭС

8.00-18.00 — села Селекционное (улицы Селекционная, Ала-Арча, Проектируемая, Достук, Новая, Плодоовощная, Ала-Арчинская), Кун-Туу (улицы Сон Кол, Чуй, Достук), Достук, Калтар, Орок (улицы Молодежная, Проектируемая, Орокская, Новая, Багорная, Раманкула, Коновалова, Кавказская, Шарбашатская, 2-я Кавказская, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Новостройка, Проектируемая, Виноградная, Исманова), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Проектируемая, Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Сон-Кол, Чокморова, Достук, Арашан, Боз-Булун, Тунук, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Бир-Бол, Баетова, Айтматова, Ажыматова, Идирис-Ата, Келечек, Коко-Мерен, Мурас, Тайлак, Ырыскы, Байтика Баатыра), жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Тайлака Баатыра, Эгизбаева, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Манаса, Молодежная, Северная, Садовая, Корсаковых, Фрунзе, Крупской, Луговая, Усупбаева, Пограничная, Колхозная, Свердлова, Проектируемая, Репина, Лавровых, Деповская, Степная, Учительская, Школьная, Советская, Кирова, Баетова, тупики Колхозный, Корсаковой, Крупской, жилмассив «Тынчтык»), Кожомкул (улица Полярная);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинского, Победы, Шопокова, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Свердлова, Бакыта, Московская, Киевская, Фрунзе, Больничная, Ала-Арчинская, Калинина, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, переулки Ленина, Советский), Тош-Булак (улицы Советская, Бапанова);

9.30-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая, Радиоцентральная);

14.00-17.00 — село Манас (улицы Ломоносова, Авиагородок, Южная, Новая, Высоцкого, Спортивная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Ташкентская, Верхняя, Подгорная, Ленина, Советская, Скупченко, Чапаева, Комсомольская, переулки Больничный, Колхозный, Ворошилова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (сахзавод, улицы Токмакская, Кагатная, Мира, Циолковского, Шолохова, Крупской, Дружбы, Молодежная, Спортивная), села Сайлык (улицы Жаштык, Жаркынбаева), Чуй (улицы Ключевая, Покровская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Ивановка (улицы Южная, Украинская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — Каракол (улицы Гоголя, Жамбула, Кошевого, Токтогула, Жапарова, Алдашева, Кыштобаева, Есенина, Манас, Чкалова, Иссык-Кульская, Торгоева, Крупской, Жамансариева, Ленина, Жусаева, Алыбакова, микрорайон «Кашка-Суу», 8, 9), села Жаны-Арык, Т емир-Канат, Кок-Сай, Жер-Уй.



4 Нарынская область Нарынская область