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Общество

Бесплатное экспресс-тестирование на гепатит и ВИЧ проведут в Бишкеке

В Бишкеке в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом 26 июля в торговом центре VEFA Center с 14.00 до 16.00 состоится информационно-просветительская акция. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

В программе мероприятия:

  • бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C, а также на ВИЧ;
  • консультации медицинских работников;
  • измерение артериального давления и индекса массы тела (ИМТ);
  • викторина с розыгрышем призов.

Цель акции — повышение уровня осведомленности населения о вирусных гепатитах, напомнить о важности ранней диагностики, профилактике, а также содействовать формированию ответственного отношения к собственному здоровью.

В апреле 2025 года сообщалось, что по республике зарегистрировано 30 тысяч 486 случаев гепатита B, а также 16 тысяч 651 — гепатита С и 1 тысяча 412 случаев гепатита D.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337516/
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