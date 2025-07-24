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Общество

На ремонт пищеблока в инфекционной больнице потратят 16 миллионов сомов

Республиканская клиническая инфекционная больница объявила тендер на ремонт пищеблока. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 16 миллионов сомов.

Согласно условиям, ремонт должен быть выполнен в течение трех месяцев поэтапно, чтобы не закрывать все здание сразу и деятельность больницы не приостанавливалась.

Подрядчик должен запланировать и определить сроки и порядок выполнения работ так, чтобы минимизировать дискомфорт для персонала больницы.

Предложения от поставщиков принимают до 29 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337379/
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