21:01
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке за полгода мэрия снесла более 5 тысяч объектов

Фото мэрии Бишкека. Снос одного из объектов в Бишкеке. Архивное фото

В Бишкеке за шесть месяцев мэрия снесла более 5 тысяч самовольно установленных объектов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

За январь — июнь 2025 года демонтировали 5 тысяч 571 объект и освободили 75 тысяч 61 квадратный метр муниципальной земли. Из них:

  • объекты облегченного типа — 2 тысячи 310, из них по дорогам — 415;
  • капитальные строения — 545, из них по дорогам — 141 (пристройки, заборы, фундаменты);
  • рекламные конструкции — 2 тысячи 716.

По демонтажу объектов на водоохранной зоне — 261, из них капитальных строений — 38, объектов облегченного типа — 223.

Мэрия призывает граждан соблюдать нормы и правила использования земельных участков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337277/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начали сносить пристройки к кафе. Их возвели в охранной зоне БЧК
Рейды в Бишкеке: мэрия выписала штрафы 50 дальнобойщикам
Все для людей, но не по-людски: театральная аллея осталась без фонтанов
В Бишкеке владельцев пустующих участков обяжут поставить заборы и QR-коды
В Бишкеке автобус выехал на встречку. Комментарий мэрии
Бишкекчане пожаловались: выехать из «Юга-2» — квест с риском для жизни
Жители домов на проспекте Айтматова в Бишкеке остались без заезда к дому
После жалоб горожан мэрия показала полив катальп на Молодой Гвардии
Катальпы умирают от жары: жители просят полить деревья на Молодой Гвардии
Мэрия Бишкека объявила охоту на фейки — и, кажется, нечаянно сама ими обзавелась
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
21:00
В Бишкеке горит склад В Бишкеке горит склад
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 июля: в некоторых районах возможен дождь
20:45
Садыр Жапаров подарил президенту Монголии комуз
20:42
В Бишкеке за полгода мэрия снесла более 5 тысяч объектов
20:21
В Арктике на месте растаявшего ледника обнаружили останки древних китов