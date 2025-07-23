В Бишкеке за полгода мэрия снесла более 5 тысяч объектов

Фото мэрии Бишкека. Снос одного из объектов в Бишкеке. Архивное фото

В Бишкеке за шесть месяцев мэрия снесла более 5 тысяч самовольно установленных объектов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

За январь — июнь 2025 года демонтировали 5 тысяч 571 объект и освободили 75 тысяч 61 квадратный метр муниципальной земли. Из них:

объекты облегченного типа — 2 тысячи 310, из них по дорогам — 415;

капитальные строения — 545, из них по дорогам — 141 (пристройки, заборы, фундаменты);

рекламные конструкции — 2 тысячи 716.

По демонтажу объектов на водоохранной зоне — 261, из них капитальных строений — 38, объектов облегченного типа — 223.

Мэрия призывает граждан соблюдать нормы и правила использования земельных участков.