Ограничение движения грузовиков в жару нарушают: Минтранс проверяет и штрафует

Департамент наземного и водного транспорта провел очередную проверку соблюдения ограничений для большегрузного транспорта, которому временно запрещено выезжать в жаркую погоду на асфальтированные трассы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Фото иллюстративное

По данным пресс-службы ведомства, С 19 мая по 1 июля на контрольно-пропускных пунктах остановлено 35,2 тысячи грузовых авто, 141 водителю выписали штрафы на общую сумму 2,45 миллиона сомов.

Напомним, с 19 мая по 1 сентября в Кыргызстане действует временное ограничение движения грузовиков при температуре воздуха выше 28 градусов с 10.00 до 20.00. Ограничение распространяется на транспорт с массой более 18 тонн.

Исключение составляют: