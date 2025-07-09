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Общество

Цифровой реестр отходов намерено создать Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора объявило тендер на приобретение услуг по разработке автоматизированной информационной системы «Цифровой реестр отходов». Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона сомов.

Предложения от поставщиков принимаются до 9.00 23 июля.

В техзадании отмечается, что цифровой реестр предназначен для комплексной автоматизации процессов в сфере обращения с отходами, улучшения оценки экологической и экономической ситуации, а также будет способствовать развитию инфраструктуры переработки и вторичного использования отходов в целях обеспечения экологической безопасности.

Внедрение информационной системы позволит исключить дублирующие и избыточные операции, выполняемые министерством. Это снизит временные, финансовые и трудовые издержки, в том числе за счет сокращения количества предоставляемых из госорганов данных. Также это позволит сократить коррупционные риски благодаря автоматической фиксации передачи данных, обеспечит прозрачность и предсказуемость процедур в сфере выдачи разрешительно-лицензионных документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335691/
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