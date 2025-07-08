Кыргызстан поддержал резолюцию ООН против политики талибов в Афганистане

Генеральная Ассамблея ООН 8 июля приняла резолюцию, резко осуждающую политику талибов в Афганистане в отношении женщин и девочек. Документ поддержали 116 стран, в том числе Кыргызстан.

В резолюции содержится требование отменить ограничения, введенные талибами, — в частности, запреты на образование, труд и участие женщин в общественной жизни. Кроме того, в ней подчеркивается необходимость обеспечения прав человека, свободы выражения мнения, а также беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.

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Документ также призывает к созданию инклюзивного правительства, отражающего этническое и политическое разнообразие Афганистана, и к усилению борьбы с экстремизмом, нарушениями прав человека и незаконным производством наркотиков.

Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, — поддержал резолюцию.

Против документа выступили только две страны — США и Израиль. Воздержались 12 государств, включая Россию, Китай, Индию и Иран.

Согласно регламенту ООН, резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер, но отражают преобладающее мнение международного сообщества.