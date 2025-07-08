За два месяца к спасателям в парке «Ала-Арча» обратились 232 гражданина

По поручению министра по чрезвычайным ситуациям Бообека Ажикеева в природном парке была организована дежурная смена спасателей, к которой с 1 мая по сегодняшний день обратились 232 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Специальный спасательный отряд и фельдшер Государственного центра подготовки спасателей МЧС обеспечивают безопасный отдых на территории заповедника.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает гражданам, отдыхающим в живописных природных местах, о необходимости соблюдения правил безопасности и информирует, что в любых экстренных ситуациях можно обращаться по короткому номеру 112.