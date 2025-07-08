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Общество

МИД КР напоминает о втором этапе эксперимента по новому порядку въезда в Россию

Министерство иностранных дел повторно обращает внимание граждан, что с 30 июня 2025 года стартовал второй этап эксперимента по новым правилам въезда в Россию. Иностранцам, включая гражданам Кыргызской Республики, необходимо не позднее чем за 72 часа до пересечения границы России пройти регистрацию в мобильном приложении «RuID».

Для этого необходимо установить приложение:

1. App Store.

2. Google Play.

Далее указать страну выезда, цель и даты поездки, регионы посещения, сдать биометрические данные (фото лица, паспорта и голос). Если поездка с детьми — внести и их данные.

После заполнения указанных сведений и проверки ограничений на въезд в страну (так называемый черный список), иностранец пройдет электронную авторизацию поездки. В экстренных случаях (лечение, болезнь, смерть родственника) заявку можно подать за четыре часа до въезда.

Регистрация необходима для создания цифрового профиля, оформления СНИЛС, ДМС и покупки SIM-карты.

С информационным роликом с описанием новых правил въезда в Российскую Федерацию можно ознакомиться по следующей ссылке.

Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы Российской Федерации Министерство настоятельно рекомендует гражданам Кыргызской Республики заблаговременно ознакомиться с новым порядком въезда в Российскую Федерацию, а также оперативно информировать о всех случаях отказа во въезде по причине отсутствия регистрации в указанном приложении по следующим номерам:

1. Консульский департамент Министерства иностранных дел Кыргызской Республики: +996999312002 (WhatsApp/Telegram), также обращения принимаются через портал «Электронный консул»: e-consul.gov.kg.

2. Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики: +996224550332, +996227550332, 1899, сайт: https://migrant.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335488/
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