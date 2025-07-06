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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке после реабилитации открыли проспект Жибек Жолу

В Бишкеке после реабилитации открыли проспект Жибек-Жолу от улицы Курманжан Датка до улицы Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что в рамках ремонтных работ был снят старый слой дорожного полотна и уложено два слоя асфальта: первый толщиной 6 сантиметров, второй из щебеночно-мастичного асфальта толщиной 5 сантиметров. Установлены новые бордюры с обеих сторон дороги, приведена в порядок ирригационная система. Также нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

На участке продолжаются работы по строительству тротуара, все препятствующие объекты демонтированы.

Дорога по проспекту Жибек Жолу от улицы Курманжан Датка до улицы Лермонтова была реабилитирована в 2002 году в рамках проекта «Городской транспорт» за счет кредитних средств Всемирного банка. В течение 23 лет из-за ограничениченности финансовых средств не проводились ремонтные работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия проезжей части — участок прослужил трехкратный эксплуатационный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335326/
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