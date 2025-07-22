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Общество

В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству

Фото Генпрокуратуры. В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству

Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщает о выявленных нарушениях при передаче в частную собственность имущества в городе Базар-Коргон Джалал-Абадской области.

Как установила прокуратура Базар-Коргонского района, здание детского сада № 1 «Солнышко» и прилегающий земельный участок площадью 0,19 гектара были переданы в частные руки с грубыми нарушениями законодательства.

По данным надзорного органа, стоимость имущества составляет 12,3 миллиона сомов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования здание и участок возвращены в муниципальную собственность.

Прокуратура продолжает работу по восстановлению нарушенных прав государства и местных органов самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337049/
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