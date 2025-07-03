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Общество

Мошенники используют имя замглавы департамента образования мэрии Бишкека

Мошенники используют имя заместителя главы департамента образования мэрии Бишкека Медины Ботокановой. Муниципалитет призывает кыргызстанцев быть бдительными — это мошенники.

Мэрия города обращает внимание руководителей образовательных учреждений на участившиеся случаи мошенничества от имени руководства муниципалитета, сообщает пресс-служба.

По ее данным, выявлен случай мошенничества, когда от имени заместителя директора столичного департамента образования Медины Ботокановой запрашивали денежные средства от директоров школ.

«Будьте внимательны и не передавайте свои данные неизвестным лицам. Если вы столкнулись с подозрительными действиями, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы, а также в мэрию города Бишкека по номеру телефона: 0312979195 (добавочные 0125, 0126, 0121) или в департамент образования мэрии города Бишкека по номерам телефона: 0312613972, 0700344370», — призывает муниципалитет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334995/
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