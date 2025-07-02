Задержана группа, пытавшаяся продать украденные пограничниками боевые гранаты

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании организованной преступной группы, занимающейся торговлей оружием и боеприпасами.

Как уточнили в пресс-центре ГКНБ, всего задержаны девять человек, двое из них — действующий и бывший сотрудники Пограничной службы.

Отмечается, что сотрудники Погранслужбы во время вооруженного конфликта Кыргызстана и Таджикистана похитили гранаты РГД-5 и продали их членам преступной группировки. Те, в свою очередь, планировали их реализацию.

По данным ГКНБ, из незаконного оборота изъято четыре единицы гранат РГД-5, обрез огнестрельного оружия и боеприпасы калибра 7,62 миллиметра и калибра 5,45. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих причастность к данному преступлению.