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Общество

Ловкость рук и никакой магии. Как в обменниках КР действуют мошенники

В социальных сетях распространяются видео, где зафиксированы случаи мошенничества в обменных пунктах Кыргызстана. Злоумышленники крадут деньги прямо из рук кассира и делают это настолько ловко, что те не замечают.

Данная схема получила название «залом денег». Камера наблюдения в обменниках запечатлела, как работает эта схема.

Мошенник отбирает из рук кассира деньги, ссылаясь на то, что одна из купюр является «неподходящей» (слегка помятая). Затем он просит кассира поменять эту купюру и отдает ему деньги, уже «заламывая» несколько купюр снизу. В момент передачи злоумышленник незаметно вытаскивает одну или несколько «взломанных» купюр снизу и кладет их себе в карман. Затем он продолжает обмен как ни в чем не бывало.

На видео также заметно, что такие мошенники часто не говорят ни на кыргызском, ни на русском языках, что создает дополнительное непонимание в общении. Кассиры теряются, пытаясь понять, чего именно хочет клиент. Злоумышленники пользуются именно этим моментом, вводя сотрудника в замешательство.

Кроме того, они стараются удержать зрительный контакт и активно жестикулируют, чтобы отвлечь внимание от своей схемы обмана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334902/
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