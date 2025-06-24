25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Фирсова, Абдрахманова, Усенбаева, Куренкеева, Пролетарской, Мичурина;
- 9.30-14.30 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманджан Датки, Кирова, Гражданской, Огонбаева, Ереванской, Абдумомунова, переулки Феодосийский, Таллинский;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Тоо-Ашуу, Жетиген, Кара-Жыгач), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ала-Тоо, Кок-Кыя, Ак-Булак, Сынташ, Кара-Сай, Улук-Тоо, Кара-Шоро, Кызыл-Тоо, Сары-Учкун);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Абдумомунова, проспекта Чингиза Айтматова, микрорайон «Достук», жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Бий-Ата, Ыйман, Чубак-Ажы, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), жилгородок «Красный строитель» (улицы Рабочая, Нурекская, Ичке-Суу, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Бельская, Менделеева, Набережная, Заравшанская, Кара-Жыгач, переулки Боомский, Ак-Терекский, Бешкунгойский, Барскаунский, Аксайский), средняя школа № 32, жилмассив «Дордой», участок 29к, улица Профсоюзная, 70;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Садырбаева, Абаданова, жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кривоносова, Кен-Суу;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Эр-Тайлак, Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, жилмассив «Ак-Орго», улицы Кербез, Ак Моор;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Краснодонцев, Араванской, Асановой, Кудрука, Ростовской, Республиканской, Садовой, Багратиона;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Ганди, Кызыл-Алма, Манаса, Белинского, Кок-Сай, Кунгой, Ак-Муз, Кокчетавской, Эркин-Сай, Жерге-Тал, Тулебердиева, Кызыл-Кийской, Васильева, Кулиева, Баялинова, Тюменской, Осипенко, Республиканской, переулки Жергетал, Тихвинский, Акталинский, Караванский, колбасный цех;
- 11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).
2Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кок-Токой, Талды-Булак, Покровка, Жоон-Добо, Шекер, Кызыл-Адыр.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Алыбакова, Кирова, Салиевой, Абдрахманова, Ахунбаева, микрорайон «Кашка-Суу», 1, 2, улица Кадырова, 101), села Челпек, Дархан, Жениш, Чырак, Кабак, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Кайырма-Арык, Жергез, Кара-Кыз, Ичке-Жергез, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булун.
4Нарынская область
- 9.00-17.00 — Нарын (район стадиона, суда);
- 10.00-19.00 — село Ак-Талаа;
- 9.30-19.00 — село Жерге-Тал;
- 10.00-18.00 — село Казарман.
5Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Восточная, Советская, Горького), Байтик (улицы Райимбекова, Колхозная, Тулебердиева, Ала-Арчинская, Суюмбаева, Дружбы, Джантошева, Матросова, Колхозная, переулок Таласский, жилмассив), Ленинское (улицы Садовая, Коммунарская, Денисенко, Ленина, Ключевая, Алма-Атинская, переулок Ключевой, улицы Набережная, Садовая, Подгорная), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъесзда, Ленина);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Ленина, Калинина, Крупской, Краснодарская);
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улица Октябрьская), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Орозалиева, Чолпон), Кара-Булак (улица Малдыбаева);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — Кант (1-й микрорайон, 9-11, 11а, 13-16, 16а, 18, 19, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, 25-го партсъезда, Тагаева, 60 лет СССР, 60 лет ВЛКСМ, Зеленая, Сакибаева, Кирова, Ворошилова, Пионерская, переулки Кармышева, Мирный);
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Фрунзе, Линейная);
Московский РЭС
- 13.00-17.00 — село Сретенка (улицы Центральная, Школьная);
- 9.00-17.00 — село Садовое (мини-мельница);
- 9.00-13.00 — село Ак-Суу (улица Проездная);
- 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная, Луговая, Калинина, 40 лет ВЛКСМ, Ленина, Юбилейная, Горького, Матросова);
Сокулукский РЭС
- 10.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Еркеева, Проектируемая, Таш-Рабат, Манас, Парковая, Селекционная, 1-я Селекция, Кипкалова, Алыкулова, Плодоовощная, Ак-Жол, Арыкбаев Аширбек, Разная, Тагай Бий, Турсунбаева, Усубалиев, Ыйман-Нуру, Ыксан-Ата, Элебаева, Ала-Арча, Новая, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский, тупик Фрунзе), Достук, Калтар, жилмассивы «Ала-Тоо», «ТЭЦ-2» (улицы Тилеке Баатыра, Эгизбаев, Ынтымак, Тунук, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), села Орок (улицы Коновалова, Проектируемая, Шарбашатская, Орокская, Раманкула, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Джал (улицы Проектируемая, Шаршенова), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова);
- 8.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Жылымыш, Заречная, Проектируемая, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова, Свечникова, Билалы, Абакир, Жылжымышова, Кенжебек Назар, Якупбаева, Конок, Табышалиев, Кулова, Молдобай, дачи «Прогресс», «Монолит»), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Осмона, Жангазиева, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), Жыламыш (улицы Жыламыш, Сад-Огород, Водозабор, Байтору, Нуркан, Школьная, Урочище, кошара), дачи «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»;
- 9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Пушкина, Усупбаева, Токтогула, Молодежная, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Южная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Деповская, Ала-Арчинская, Пограничная, Луговая, Советская, Западная, Баетова, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Садовая, Лавровых, Почтовая, Громовой, Школьная, Бейшеналиевой, Чапаева, Гоголя, Ахунбаева, Манаса, Маяковского, Степная, Железнодорожная, детский сад, улицы Ынтымак, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Таласская, Северная, Проектируемая, Эргеш-Ата, Дуйшембиева, Чон-Арык, Ай-Коль, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Эне-Сай, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Деповская, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш Темирбек, Ийгилик, МТФ-2, Адилет, Кыргызстан, Тасма, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассив «Алтын-Ордо»);
- 9.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Киргизская, Школьная, Молодежная, Абая, Дорожная, Фрунзе), Асылбаш (улицы Бира, Кашка-Суу, Омурбека, Тоголок), Сокулук (улица Белинского);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Верхняя, Подгорная, Скупченко, Комсомольская, Масалкина, переулки Фабричный, Ворошилова, Аптечный), Эркин-Сай (улица Джуматаева), Вознесеновка, Орто-Кайырма, Бухара, Тельман, Кум-Арык, Эфиронос;
- 9.00-13.00 — Каинда (улицы Кислых, Казаченко);
- 6.00-17.00 — село Ровное;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Первомайская, Уральская, Пушкина, Береговая, Ильина, Токмакская, Фрунзенская, Джумагуловых, Советская, Сельская);
- 12.00-14.00 — села Кен-Булун, Дружба (улицы Чуйская, Керимбаева, Новая);
- 9.00-17.00 — села Юрьевка (улицы Советская, Токмакская, Первомайская, переулки Азербайджанский, Могильный), Станция Ивановка (улицы Молодая Гвардия, Новая, Молодежная).