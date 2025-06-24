25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Фирсова, Абдрахманова, Усенбаева, Куренкеева, Пролетарской, Мичурина;

9.30-14.30 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманджан Датки, Кирова, Гражданской, Огонбаева, Ереванской, Абдумомунова, переулки Феодосийский, Таллинский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Тоо-Ашуу, Жетиген, Кара-Жыгач), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ала-Тоо, Кок-Кыя, Ак-Булак, Сынташ, Кара-Сай, Улук-Тоо, Кара-Шоро, Кызыл-Тоо, Сары-Учкун);

9.00-17.00 — отрезки улицы Абдумомунова, проспекта Чингиза Айтматова, микрорайон «Достук», жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-14, Бий-Ата, Ыйман, Чубак-Ажы, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), жилгородок «Красный строитель» (улицы Рабочая, Нурекская, Ичке-Суу, Ракетная, Дубосековская, Сары-Челекская, Бельская, Менделеева, Набережная, Заравшанская, Кара-Жыгач, переулки Боомский, Ак-Терекский, Бешкунгойский, Барскаунский, Аксайский), средняя школа № 32, жилмассив «Дордой», участок 29к, улица Профсоюзная, 70;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Садырбаева, Абаданова, жилмассив «Арча-Бешик», улицы Кривоносова, Кен-Суу;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», улицы Эр-Тайлак, Репина, Сулуу-Тор, Сары-Булун, жилмассив «Ак-Орго», улицы Кербез, Ак Моор;

9.00-13.00 — отрезки улиц Краснодонцев, Араванской, Асановой, Кудрука, Ростовской, Республиканской, Садовой, Багратиона;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ганди, Кызыл-Алма, Манаса, Белинского, Кок-Сай, Кунгой, Ак-Муз, Кокчетавской, Эркин-Сай, Жерге-Тал, Тулебердиева, Кызыл-Кийской, Васильева, Кулиева, Баялинова, Тюменской, Осипенко, Республиканской, переулки Жергетал, Тихвинский, Акталинский, Караванский, колбасный цех;

11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).