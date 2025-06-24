Школьник из Оша занял первое место на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Школьник из Оша Егор Щербинин занял первое место на VII международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Уточняется, что в Москве на сцене Национального центра «Россия» прошла торжественная церемония награждения победителей.

Первое место в номинации «Видеоролик» среди участников в возрастной категории 7–10 лет завоевал Егор Щербинин из южной столицы Кыргызстана. Он — ученик православной церковно-приходской школы «Светоч». Вместе со своими наставниками — Оксаной Баратовой и российским педагогом Натальей Почаевой он подготовил видеоролик о памятнике Ленину.



Видеоролик еще одного юного жителя Оша Абая Каримжанова вошел в топ-50 лучших работ иностранных участников. Им был представлен видеоролик о реке Ак-Буре — одном из любимых мест отдыха горожан.

Школьник из Бишкека Тимур Расулов занял второе место в своей возрастной категории. В своем видеоролике он рассказал о природной красоте Кыргызстана и России.

Третье место завоевала Арина Симонова из Бишкека, представив текстовую презентацию с интересными фактами о городе Караколе, расположенном на берегу озера Иссык-Куль.

В этом году на конкурс было подано 7 тысяч 407 творческих работ детей, подростков и молодежных коллективов из 89 регионов России и 54 стран мира. Победителями стали более 60 талантливых участников из 21 страны, представивших оригинальные проекты о своей родине.