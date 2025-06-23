24 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

1 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — село Октябрьское;

9.00-19.00 — село Карла Маркса (улицы Молодежная, Пушкина, Гагарина, МТФ, Киевская, Шоссейная, 22-го Партсъезда, Крупской, Гоголя, Герцена, Комсомольская, Куйбышева, Звездная, Набережная, Веселая, Октябрьская, Пионерская, Ленина, Садовая, Первомайская, Горького, Крылова, Калинина, Кулатаева, Фабричная, жилмассив «44 га», улицы Озерная, Лермонтова, Школьная);

9.00-17.00 — села Лебединовка (жилмассивы «Кырман», «50 га», «17 га», новостройка, улицы Иссык-Кульская, Мадиева, 20 га, Радужная, Достук, Кырман, Зерноток, Ынтымак, Ауэзова 1\2А, Бейшеналиевой), Аламедин (улицы Алма-Атинская, переулок Дальний), Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Бектенова, Мурзалиева, Новостройка), Арчалы (улицы Токтогула, Озгоруш, Кочоко, Жээналы-Ата); Жайылский РЭС 9.00-17.00 — села Степное (улицы Центральная, Первомайская, Юбилейная, Восточная), Алексеевка (улицы Космонавтов, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Лермонтова, Новостройка, Центральная), Суусамыр; Кеминский РЭС 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Чолпон), город Орловка (улица Кудряшова), села Кара-Булак, Учхоз; Кантский РЭС 9.00-18.00 — город Кант (улицы Пушкина, Октябрьская, Калинина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Матросова, Шапошникова, Победа, Панфилова, Киевская, Красноармейская, Куренкеева, Безымянная, Мира, Куйбышева, Садовая, Коммунистическая, Алма-Атинская, Иссык-Кульская), село Новопокровка (улицы Строительная, Крупская, Ленина, Мичурина, Чкалова, Белинского); Московский РЭС 9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная, Калинина, Звездная);

9.00-17.00 — село Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Новая, кошары);

9.00-14.00 — села Мураке (улица Токтогула, школа), Садовое (улица МТС);

9.00-17.00 — село Ак-Суу (улица Проездная); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Советская, Правда, Больничная, Свобода, Урожайная, Строительная, Фрунзе, Шопокова, Бакыт, Мельничная, Свердлова, Калинина, Линейная, Белинского, Торговая, Батаева, Ключевая, Ленина, Труда, переулок 40 лет Победы), Новопавловка (улицы Колхозная, Гоголя, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Баетова, Почтовая, Ворошилова, Громовой, Фрунзе, Школьная, Бейшеналиева, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная);

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Гагарина, Садовая Южная, Матросова, 50 лет Октября, Полевая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Степная, Пушкина, Заводская, Октябрьская);

10.00-17.00 — села Лесное (улицы Новая, Атбашинская, Западная, Средняя, Центральная, Северная, Проектная, Восточная, Туюк), Комсомольское (улица Проектируемая), Манас (улицы Мира, Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Западная, Средняя, Проектируемая, Заводская, Новая, Комсомольская, Гагарина, Степная, Высоцкого, Южная, Пушкина, Ат-Башинская, птицефабрика, уткофабрика);

9.30-17.00 — село Жаны-Пахта (улица Атбашинская);

9.00-17.00 — село Кожомкул (улицы Комсомольская, Крупская, Назарова, 70 лет Победе, Бокомбаева, Дайрабаева, квартал А);

9.00-18.00 — село Чон-Джар (улица Термечикова); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Труда, Мира, Почтовая, Спортивная, Садовая, Центральная, Степная, Черемушки, Административная, Советская, Трансформаторная, Озерная), Вознесеновка, Эркин-Сай, Орто-Кайырма, Бухара, Тельман, Кум-Арык, Эфиронос; Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Калыгул, Бурана, город Токмак (улицы Узбекская, Береговая, Советская, Охотничья, Татарская, Первомайская, Комсомольская, Интернациональная, Толстого, Победы, Токтогула, Куйбышева, Горького, Трясина, Гагарина, Пушкина, Слободская, Гоголя, Чернышевского, Дунларова, Неделина, Куренькеева, Айни, Шамсинская, Амбулаторная), Кегети (улица Конокбаева); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Гагарина, Молодежная, Молодая Гвардия), Юрьевка (улица Советская).