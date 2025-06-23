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Общество

Новые случаи мошенничества с трудоустройством за рубежом зафиксировали в КР

Новые случаи мошенничества, связанные с устройством на работу в других странах, зафиксировали в Кыргызстане. Об этом сообщили в Центре трудоустройства граждан за рубежом.

Отмечается, что злоумышленники предлагают участвовать в программе сезонных работ в Великобритании, требуя деньги за помощь в оформлении документов.

В Минтруда напоминают, что действующие официальные программы не предполагают предоплаты или осуществление денежных переводов на счета частных лиц — все процедуры, в том числе подготовительные, проходят исключительно через уполномоченные органы.

Кыргызстанцев призывают перепроверять всю поступающую информацию.

Уточнить данные можно в Центре трудоустройства граждан за рубежом по телефонам: +996559189900, +996227550332, +996224550332, 0312641764.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333778/
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