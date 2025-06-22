В Бишкеке прошла международная акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

Она была приурочена к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава столицы Айбек Джунушалиев, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, сопредседатель межпарламентской комиссии России и Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Сергей Вакунов, советник посольства Беларуси Виталий Семашко.

Ветераны, волонтеры, официальные лица, жители и гости составили картину из горящих свечей, которую посвятили юбилею Победы и Панфиловской дивизии, сформированной в первые дни войны в КР.