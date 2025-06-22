12:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке прошла международная акция «Свеча памяти»

В Бишкеке прошла международная акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

Она была приурочена к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава столицы Айбек Джунушалиев, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, сопредседатель межпарламентской комиссии России и Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Сергей Вакунов, советник посольства Беларуси Виталий Семашко.

Ветераны, волонтеры, официальные лица, жители и гости составили картину из горящих свечей, которую посвятили юбилею Победы и Панфиловской дивизии, сформированной в первые дни войны в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333669/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Международная акция «Свеча памяти»: в Бишкеке прозвучит симфония Шостаковича
В память о павших во время Великой Отечественной войны в Бишкеке зажгут свечи
Сразу две акции «Свеча памяти» пройдут в Бишкеке
В Бишкеке зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
Сразу две акции «Свеча памяти» пройдут в Бишкеке
В Бишкеке зажгли 1 тысячу 418 свечей. Столько дней продолжалась ВОВ
В Бишкеке акция «Свеча памяти» пройдет в традиционном режиме
В Бишкеке в онлайн-режиме пройдет акция «Свеча Памяти»
В Бишкеке зажгли свечи в память погибших во время Великой Отечественной войны
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
22 июня, воскресенье
12:23
МЧС призывает родителей не оставлять детей на пляже без присмотра МЧС призывает родителей не оставлять детей на пляже без...
12:01
Война на Ближнем Востоке. Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей смерти
11:39
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил Тофика Мусаева на турнире UFC
11:17
В Бишкеке прошла международная акция «Свеча памяти»
11:00
Стресс: симптомы, причины и способы самоконтроля