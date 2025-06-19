В Кыргызстане зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

В преддверии и в День памяти и скорби — 22 июня в Кыргызстане пройдет международная акция «Свеча памяти», приуроченная к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

Жители городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Каракола, Чолпон-Аты, Кара-Балты, Канта, а также сел Панфиловское, Ленинское и Беловодское соберутся, чтобы почтить память павших солдат и мирных жителей, отдавших жизни за свободу в годы войны.

Организаторы акции — движение «Волонтеры Победы в Кыргызстане», кыргызское общество блокадников Ленинграда, ветеранские и поисковые объединения, соотечественники и волонтеры.

Где и когда пройдут акции