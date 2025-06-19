В Кыргызстане зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

В преддверии и в День памяти и скорби — 22 июня в Кыргызстане пройдет международная акция «Свеча памяти», приуроченная к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.
Жители городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Каракола, Чолпон-Аты, Кара-Балты, Канта, а также сел Панфиловское, Ленинское и Беловодское соберутся, чтобы почтить память павших солдат и мирных жителей, отдавших жизни за свободу в годы войны.
Организаторы акции — движение «Волонтеры Победы в Кыргызстане», кыргызское общество блокадников Ленинграда, ветеранские и поисковые объединения, соотечественники и волонтеры.
Где и когда пройдут акции
- 20 июня — Каракол — 20.30, Парк Победы;
- 21 июня — Бишкек — 20.00, площадь Победы;
- Ош — 20.00, мемориал «Вечный огонь»;
- Джалал-Абад — 19.30, памятник Скорбящей Матери (парк Жениш);
- Кант — 18.00, памятник Воину-освободителю (парк МИС, улица Тагаева, 2);
- село Панфиловское — 19.30, памятник И.В.Панфилову;
- 22 июня — Кара-Балта — 18.00, стела Победы (квартал Оторбаева);
- Чолпон-Ата — 20.00, памятник советским воинам (улица Советская, Magic Парк);
- село Ленинское — 20.00, памятник воинам-односельчанам;
- село Беловодское — дата и время будут уточнены.