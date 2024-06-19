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Общество

Международная акция «Свеча памяти»: в Бишкеке прозвучит симфония Шостаковича

Приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны акция «Свеча памяти» состоится в столице Кыргызстана 21 июня 2024 года, сообщает представительство Россотрудничества в Бишкеке.

«В ночь на 22 июня мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны. Накануне, 21 июня, в России, Кыргызстане и по всему миру состоится международная акция «Свеча памяти». В этом году акция в Бишкеке пройдет по-особенному», — говорится в сообщении.

Она состоится в парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова у памятника блокадникам Ленинграда.

«У памятника блокадникам в исполнении большого симфонического оркестра мэрии Бишкека под руководством Урмата Тентемишова прозвучит знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича», — отмечается в сообщении.

Во время исполнения симфонии волонтеры Победы зажгут свечи в память о погибших в годы войны. «Исполнение 7-й симфонии Шостаковича также приурочено к 80-летию Ленинградской Победы и 30-летию Кыргызского общества блокадников Ленинграда», — добавили в Россотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296940/
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