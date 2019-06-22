В Бишкеке зажгли свечи в память погибших во время Великой Отечественной войны

В Бишкеке на площади Победы прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники выложили из свечей слова «Мы помним...» и звезду.

Устанавливать их начали заранее, ведь в них 1 тысяча 418 свечей. Именно столько дней продолжалась война.

Волонтеры сначала начертили мелом трафарет, а потом ставили баночки со свечами, тщательно выравнивая каждую линию.

Мероприятие заинтересовало и тех, кто гулял на площади. К волонтерам то и дело подходили с вопросами, что происходит. Некоторые, узнав об акции памяти, решили остаться и дождаться 22.00. Именно в это время планировали начать зажигать свечи. Однако начавшийся дождь внес коррективы, передвинув начало почти на 40 минут.

После того как все свечи зажгли, участники акции помянули всех погибших минутой молчания. Каждому было о ком вспомнить.

У Натальи Хмылевой, например, на войне погибли два деда. Она услышала об акции по радио и решила позвать подругу, взять внуков и прийти на площадь.

«Хочу, чтобы внук знал о войне, помнил историю. Мы с ним принимаем участие в шествии Бессмертного полка. Это очень важно, чтобы наши дети, внуки помнили историю нашей Родины, ведь война коснулась всех», — рассказала она.

Наталья Хмылева добавила, что один из дедов пропал без вести, а второй погиб в Смоленской области.

«Мечтаю побывать на его могиле, надеюсь, получится когда-нибудь», — отметила она.

Ее подруга Лариса Козлова заметила, что внук очень любит перелистывать семейный альбом, разглядывать старые фотографии и расспрашивать, кто на них запечатлен.

«Полюбил смотреть военные фильмы, но в некоторые моменты хватает меня за руку», — сказала она.

Когда предложила внуку пойти на акцию, он согласился, однако спросил, где мы возьмем тысячу свечей. Лариса Козлова

Организатором акции выступил фонд «Ветераны 365». Он проводит ее уже четвертый раз.

«Мы стараемся не забывать наших ветеранов в течение всего года, поздравляем с днями рождения, праздниками. Иногда они звонят волонтерам, чтобы просто поговорить. Очень важно помнить, через что пришлось им пройти. И мы помним...», — рассказала координатор фонда Зинаида Аликулова.