19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — улица Кара-Балтинская, переулок Овощной, отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Древесной, Осмонкула;

9.00-14.00 — село Маевка (школа);

9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);

9.00-17.00 — улица Манаса, 51, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Мажурум-Тал), отрезки улиц Грибоедова, Ажибека Баатыра, Льва Толстого, Логвиненко, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина), село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний), улица Лумумбы, 52;

9.30-15.00 — 8-й микрорайон, 38;

9.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Суюмбаева, Осмонкула, улица Гоголя, 9, 10, жилмассив «Ак-Ордо»;

11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;

13.00-17.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулок Наримановский;

13.30-17.00 — улицы Харьковская, Березовая, Кудрука, Коммунаров, Республиканская.

2 Таласская область