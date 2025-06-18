19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-13.00 — улица Кара-Балтинская, переулок Овощной, отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Древесной, Осмонкула;
- 9.00-14.00 — село Маевка (школа);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);
- 9.00-17.00 — улица Манаса, 51, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Мажурум-Тал), отрезки улиц Грибоедова, Ажибека Баатыра, Льва Толстого, Логвиненко, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина), село Нижняя Ала-Арча (улицы Белинского, Адырская, переулок Весенний), улица Лумумбы, 52;
- 9.30-15.00 — 8-й микрорайон, 38;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Московской, Суюмбаева, Осмонкула, улица Гоголя, 9, 10, жилмассив «Ак-Ордо»;
- 11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Профессора Зимы, переулок Наримановский;
- 13.30-17.00 — улицы Харьковская, Березовая, Кудрука, Коммунаров, Республиканская.
2Таласская область
- 9.00-17.00 — села Ак-Коргон, Шекер, Аманбаево, Кызыл-Адыр;
- 9.30-18.00 — село Бакай-Ата.
3Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-15.00 — села Луговое (улицы Новостройка, Алма-Атинская, Мирная, тупик Первомайский), Ленинское (улицы Восточная, Набережная, Сыдыгалиева, Интернациональная, Алма-Атинская, переулок Северный, улицы Тенистая, Виноградная, Федченко, Малая ГЭС);
- 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Больничная, Средняя, Школьная, Кыргызская, Октябрьская, СТ «Гидрогеол»), Гроздь (улицы Верхняя Ат-Баши, Барак, участок), Берлик (улицы Школьная, 60 лет СССР, Молодежная, Израилова, Жумалы, Фабричная, Молодежная);
- 9.00-12.00 — село Лебединовка, «Городок энергетиков»;
- 12.00-17.00 — село Кой-Таш (улицы Аблесова, Проектируемая, Койташская, Мурзалиевой, Новостройка);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Алексеевка (улицы Кавказская, Калинина, Скважина, Школьная, Чапаева, Гречко, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Новостройка, Центральная, Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Токтогула, Заводская, Шопокова, Новороссийская, Серкибаева, Целинная), села Жайыл (улицы Восточная, Гидропартия), Ийри-Суу, Эрик-Туу, Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — поселок Нур;
- 9.00-13.00 — село Тегирменти, ущелье Кок-Булак;
- 13.00-17.00 — села Каинды, Карал-Добо, Шабдан;
- 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Казакбаева);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — Кант (1-й микрорайон, 1-8, 12, 17, улицы Зеленая, Толстого, Прудовая, Кирпичная, Полевая, Московского, Морозова, Ломоносова, Новостройка, Маркса, Коминтерна, Ворошилова, Школьная, Куренкеева, Тагаева, Гагарина, Токтогула);
Московский РЭС
- 9.00-14.00 — село Петровка (улицы Фрунзе, Заводская, Центральная, Южная, Черняхова, Гайдара, Новая, Советская, Луговая);
- 9.00-18.00 — село Александровка (улицы Западная, Комсомольская, Татарская, Полевая, Ключевая, Мамайская);
- 9.00-17.00 — село Садовое (улица МТС);
- 13.00-17.00 — село Телек (улицы Школьная, Токтогула, Центральная, колхоз «Токтогул»);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Жаны-Пахта (улица Ат-Башинская), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный;
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова, Колхозная, Свердлова, Садовая, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Школьная, Бейшеналиевой, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, детский сад), Военно-Антоновка (улицы Боконбаева, 70 лет Победы, Ахматалиева, Назарова, Комсомольская, Дайрабаева), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Мельничная, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Ключевая, Белинского, Труда, Ленина, переулок 40 лет Победы), Кун-Туу (улицы Иманалиева, Западная, Молдосан, Осмоналы);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Первомайское (улица Степная), город Каинды (улицы Куйбышева, Бейзерц, Северная, Шопокова, Ломоносова, Каныкей, Белоброва, 60 лет Октября, Тихонова, Железнодорожная, Краснооктябрьская, переулок Заводской, улицы Трудовая, Заводская, Казаченко, Ломоносова, Кислых, здания прокуратуры, военкомата, «Айыл Банк», «Элдик Банк», райгосадминистрация), села Джаильма, Чон-Ойрон, Курпульдек, Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Алчалу (улица Станбекова);
- 9.00-17.00 — Токмак (улицы Жантаева, Шамсинская, Амбулаторная), села Акматбек, Кара-Добо, Шамши, поселок Сахзавод (улицы Токмакская, Канатная, Дружбы, Мира, Циалковского, Молодежная, Шолохова, Крупской, Спортивная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Гагарина, Лесная, Маяковского, Заводская), Юрьевка (улицы Береговая, Украинская, переулок Больничный).
4Нарынская область
- 9.00-17.00 — Нарын (районы МДС, 64-й, улицы Таалай, Шералиева), село Кара-Суу;
- 10.00-19.00 — село Жерге-Тал;
- 9.30-13.30 — село Конорчок;
- 14.00-20.00 — село Чолок-Кайын.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Кравцова, Карасаева,Токтогула, Кутманалиева, Кыштобаева, село Жаны-Арык, микрорайон «Кирпичный завод», 56), села Ак-Добо, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Саруу, Дархан, Жениш, Кызыл-Суу, Чон Кызыл-Суу, Боз-Бешик, Тилекмат, Ан-Остон, Джети-Огуз, Ырдык, Жон-Булак, Конкино, Кабак, Мундуз, Тамга, Коочу, Кок-Сай, Темир-Канат, Туура-Суу, Жер-Уй, Ак-Суу, Маман, Отуз-Уул, Уч-Кайнар, Кереге-Таш.