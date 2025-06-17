18 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Арстанбап);

9.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Фирсова, Усенбаева, Пролетарская, Мичурина;

9.30-15.00 — 8-й микрорайон, дом № 38 (1-3-й подъезды, с 1-го 4-й этаж);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Терметчикова, Садыбакасова, Ак-Кайын, Ахунбаева), отрезки улиц Улар, Нур-Эл, проспект Чингиза Айтматова, дом № 49, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Школьная), улица Лулумбы, дом № 54;

9.00-14.00 — отрезки улиц Араванская, Ростовская, Кудрука, Акмуз;

14.00-17.00 — отрезки улиц Мессароша, Ильменская;

11.00-18.00 — село Озерное;

9.00-13.00 — село Озерное (улица Школьная).

2 Таласская область