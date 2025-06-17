18 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Арстанбап);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Фирсова, Усенбаева, Пролетарская, Мичурина;
- 9.30-15.00 — 8-й микрорайон, дом № 38 (1-3-й подъезды, с 1-го 4-й этаж);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Терметчикова, Садыбакасова, Ак-Кайын, Ахунбаева), отрезки улиц Улар, Нур-Эл, проспект Чингиза Айтматова, дом № 49, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Школьная), улица Лулумбы, дом № 54;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Араванская, Ростовская, Кудрука, Акмуз;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Мессароша, Ильменская;
- 11.00-18.00 — село Озерное;
- 9.00-13.00 — село Озерное (улица Школьная).
2Таласская область
- 9.30-18.00 — село Бакай-Ата;
- 9.00-18.00 — город Талас (улицы Алымбекова, Айтматова, МРЭО ГАИ, улицы Крупская, 50 лет Киргизии, Пушкина, Лесная, Турдалиева, Молодежная, Куренкеева, Москвиченко, Боконбаева, Мира, Юбилейная, Гагарина, Киргизская, туббольница;
- 9.00-17.00 — села Кок-Сай, Грозное, Кировка.
3Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Набережная, Юбилейная, переулок Северный), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Шопокова, Карабаева Б, Тезекбаев Бузурманкул), Байтик (улица Эшмамбет У.А., жилмассив «40 лет Киргизии»), Луговое (улицы Мирная, Тенистая, Луговая, Новостройка, Алма-Атинская, Заречная, Малая ГЭС);
- 9.00-19.00 — села Васильевка (улица Иманбек), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го Партсъезда, Ленина).
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Школьная, Мира, Гречко, Чапаева, Первомайская, Жукова, Калинина, Центральная, Луговая, Новостройка, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улица Восточная), Калдык (улицы Молодежная, Восточная, Западная), Суусамыр.
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Казакбаева, Чолпон), Кашкелен (улица Токтогула), Шабдан (улицы Куренкеева, Абышева).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Милянфан (улица Фрунзе);
- 9.00-17.00 — село Первомайское (улицы Пионерская, Советская, Прудовая, Ынтымак, переулок Садовый).
Московский РЭС
- 9.00-13.00 — село Толок (улицы Восточная, Токтогула, Мира);
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Проездная), Мураке (улица Токтогула).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Кайназарова, Комсомольская, Иссык-Кульская, Садовая, Полярная, Мельничная, Октябрьская, Фрунзе, Карагачевая, Калинина, Пионерская, Звездная, Труда, Белинская, Победы, Новая, 8 Марта, Советская, Московская, Бакыта, Цветочная, Ленинградская, Свердлова, Шопокова, Мичурина, Киевская, Больничная, Токтогула, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, Краснодарская, 27-го Партсъезда, переулки Ленина, Советский, Карагачевой), Романовка (улица МТФ), Восточное (улицы Киргизская, Гагарина, Новостройка), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правда, Сейдесембаева, Б.Момунжанова, Школьная, Проектируемая, 60 лет Киргизии, Исмаила, Заводская, Степная, Осмоналы, тупики Южный, Момунжанова), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, М.Асанбаева, Сельсоветская, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, Школьная, Строительная, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Разная, Сулайманова Шаршенова, переулок Интернациональный), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова Б.), Кун-Туу (дачи);
- 9.00-18.00 — села Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская, Красноармейская, Ленина, Кирова, Тоголок Молдо, Жангазиева, Новая, переулок Южный, тупик Пролетарский), Кара-Сакал (улицы Тоголок Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо);
- 9.30-17.00 — поселки Северный (улицы Панфилова, Советская, Киргизская), Мирный (улицы Киргизская, Победы, Мира).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Широкая, Советская), Тельман (улица Айтымбет).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Дон-Арык.
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Ленина, Панфилова, Юбилейная), Иссык-Ата (дача «Строитель»).