В Бишкеке определили места для официальных точек продаж арбузов и дынь

В Бишкеке начали организовывать сезонную торговлю бахчевыми культурами, для чего определили специальные торговые площадки для продажи арбузов и дынь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как отмечается, организация таких площадок позволит фермерам продавать свою продукцию без посредников и лишних издержек.
Полный список торговых точек и контакты ответственных за них лиц:
1Первомайский район:
Номер ответственного лица: 0704375097.
- Проспект Дэн Сяопина, 501.
- Улица Профсоюзная, 72.
- Пересечение улиц Архитекторской и Профсоюзной (жилмассив «Ак-Босого»).
- Улица Щербакова, 158.
- Пересечение улиц Щербакова и Умай-Эне (юго-запад).
- Улица Тоголока Молдо, возле дома № 238.
- Улица Ганди, возле дома № 241.
- Северо-восточная сторона улиц Ганди и Фере.
- Юго-восточная сторона пересечения улиц Ганди и Баялинова.
- Пересечение улицы Туголбая Ата и бульвара Эркиндик.
- Пересечение улиц Ганди и Максат.
- Вход на базар «Сары-Озон».
- Вход на базар «Ак-Сай».
2Ленинский район:
Номер ответственного лица: 0990103122.
- Улица Б.Алыкулова, 4б/1б.
- Пересечение улиц Айни и Бакаева.
- Жилмассив «Ак-Орго», на пересечении улиц Омуракунова и Ашар (рядом со школой № 84).
- Жилмассив «Ак-Ордо», пересечение улиц Гагарина и Ак-Булак.
- Жилмассив «Ала-Тоо», пересечение улиц Айбийке и Ала-Тоо (рядом со школой № 82).
- Улица Жайыла Баатыра, 1, возле гипермаркета «Азия» и на улице Жайыла Баатыра, 119.
- Северная сторона улицы Айни (от улицы Руставели до Жунусалиева).
- Улица Центральная села Орок (южная сторона школы № 119).
3Октябрьский район:
Номер ответственного лица: 0500048049.
- 12-й микрорайон, торговый комплекс «ДК» — одно место.
- Пересечение улиц Каралаева и Шопена — одно место.
- Западная сторона улицы 7 Апреля — три места.
- Микрорайон «Кок-Жар» — одно место.
- Микрорайон «Тунгуч», улица Анкара — одно место.
- 8-й микрорайон, улица Жукеева-Пудовкина — одно место.
- 6-й микрорайон, напротив дома № 1 — одно место.
4Свердловский район:
Номер ответственного лица: 0779579779.
- Муниципальное территориальное управление № 20, улица Фере, 32/8.