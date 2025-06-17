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Общество

В Бишкеке определили места для официальных точек продаж арбузов и дынь

В Бишкеке начали организовывать сезонную торговлю бахчевыми культурами, для чего определили специальные торговые площадки для продажи арбузов и дынь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, организация таких площадок позволит фермерам продавать свою продукцию без посредников и лишних издержек.

Полный список торговых точек и контакты ответственных за них лиц:

1
Первомайский район:

Номер ответственного лица: 0704375097.

  1. Проспект Дэн Сяопина, 501.
  2. Улица Профсоюзная, 72.
  3. Пересечение улиц Архитекторской и Профсоюзной (жилмассив «Ак-Босого»).
  4. Улица Щербакова, 158.
  5. Пересечение улиц Щербакова и Умай-Эне (юго-запад).
  6. Улица Тоголока Молдо, возле дома № 238.
  7. Улица Ганди, возле дома № 241.
  8. Северо-восточная сторона улиц Ганди и Фере.
  9. Юго-восточная сторона пересечения улиц Ганди и Баялинова.
  10. Пересечение улицы Туголбая Ата и бульвара Эркиндик.
  11. Пересечение улиц Ганди и Максат.
  12. Вход на базар «Сары-Озон».
  13. Вход на базар «Ак-Сай».
2
Ленинский район:

Номер ответственного лица: 0990103122.

  1. Улица Б.Алыкулова, 4б/1б.
  2. Пересечение улиц Айни и Бакаева.
  3. Жилмассив «Ак-Орго», на пересечении улиц Омуракунова и Ашар (рядом со школой № 84).
  4. Жилмассив «Ак-Ордо», пересечение улиц Гагарина и Ак-Булак.
  5. Жилмассив «Ала-Тоо», пересечение улиц Айбийке и Ала-Тоо (рядом со школой № 82).
  6. Улица Жайыла Баатыра, 1, возле гипермаркета «Азия» и на улице Жайыла Баатыра, 119.
  7. Северная сторона улицы Айни (от улицы Руставели до Жунусалиева).
  8. Улица Центральная села Орок (южная сторона школы № 119).
3
Октябрьский район:

Номер ответственного лица: 0500048049.

  1. 12-й микрорайон, торговый комплекс «ДК» — одно место.
  2. Пересечение улиц Каралаева и Шопена — одно место.
  3. Западная сторона улицы 7 Апреля — три места.
  4. Микрорайон «Кок-Жар» — одно место.
  5. Микрорайон «Тунгуч», улица Анкара — одно место.
  6. 8-й микрорайон, улица Жукеева-Пудовкина — одно место.
  7. 6-й микрорайон, напротив дома № 1 — одно место.
4
Свердловский район:

Номер ответственного лица: 0779579779.

  1. Муниципальное территориальное управление № 20, улица Фере, 32/8.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333004/
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