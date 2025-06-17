В Бишкеке определили места для официальных точек продаж арбузов и дынь

В Бишкеке начали организовывать сезонную торговлю бахчевыми культурами, для чего определили специальные торговые площадки для продажи арбузов и дынь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, организация таких площадок позволит фермерам продавать свою продукцию без посредников и лишних издержек.

Полный список торговых точек и контакты ответственных за них лиц:

1 Первомайский район:

Номер ответственного лица: 0704375097.

Проспект Дэн Сяопина, 501. Улица Профсоюзная, 72. Пересечение улиц Архитекторской и Профсоюзной (жилмассив «Ак-Босого»). Улица Щербакова, 158. Пересечение улиц Щербакова и Умай-Эне (юго-запад). Улица Тоголока Молдо, возле дома № 238. Улица Ганди, возле дома № 241. Северо-восточная сторона улиц Ганди и Фере. Юго-восточная сторона пересечения улиц Ганди и Баялинова. Пересечение улицы Туголбая Ата и бульвара Эркиндик. Пересечение улиц Ганди и Максат. Вход на базар «Сары-Озон». Вход на базар «Ак-Сай».

2 Ленинский район:

Номер ответственного лица: 0990103122.

Улица Б.Алыкулова, 4б/1б. Пересечение улиц Айни и Бакаева. Жилмассив «Ак-Орго», на пересечении улиц Омуракунова и Ашар (рядом со школой № 84). Жилмассив «Ак-Ордо», пересечение улиц Гагарина и Ак-Булак. Жилмассив «Ала-Тоо», пересечение улиц Айбийке и Ала-Тоо (рядом со школой № 82). Улица Жайыла Баатыра, 1, возле гипермаркета «Азия» и на улице Жайыла Баатыра, 119. Северная сторона улицы Айни (от улицы Руставели до Жунусалиева). Улица Центральная села Орок (южная сторона школы № 119).

3 Октябрьский район:

Номер ответственного лица: 0500048049.

12-й микрорайон, торговый комплекс «ДК» — одно место. Пересечение улиц Каралаева и Шопена — одно место. Западная сторона улицы 7 Апреля — три места. Микрорайон «Кок-Жар» — одно место. Микрорайон «Тунгуч», улица Анкара — одно место. 8-й микрорайон, улица Жукеева-Пудовкина — одно место. 6-й микрорайон, напротив дома № 1 — одно место.

4 Свердловский район:

Номер ответственного лица: 0779579779.