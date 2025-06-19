В Кыргызстане поспели первые арбузы, они появились на рынках

Местные арбузы созревают и начинают появляться на прилавках рынков и магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, первые арбузы созревают в селе Кызыл-Жар Аксыйского района, обеспечивая местных жителей бахчевыми культурами. Арбузы Кызыл-Жара отличаются своей сладостью и выращиваются органическим способом, без использования дополнительных пестицидов.

Напомним, на сегодняшний день по всей стране Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с органами местного самоуправления определены и подготовлены специальные торговые площадки для реализации бахчевых культур, в частности арбузов и дыни. Эта мера направлена на поддержку отечественных крестьян и фермеров и принята с целью предотвращения возможных трудностей с реализацией местной продукции в сезон массового сбора урожая.



Для удобства сельхозпроизводителей по каждому месту продажи закреплены ответственные сотрудники. С ними можно заранее связаться и получить необходимую информацию о местоположении, графике работы и условиях размещения. Подробную информацию можно найти на нашей страницах в социальных сетях.