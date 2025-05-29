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Общество

Кыргызстан усилил контроль за качеством импортных арбузов и дынь

В Кыргызстане ужесточены меры контроля за качеством бахчевых культур, ввозимых из-за рубежа. Речь идет прежде всего об арбузах и дынях, импорт которых в страну активно продолжается.

Как сообщили в департаменте химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, каждая партия продукции проходит лабораторные исследования. Проверка включает выявление карантинных вредителей, а также анализы на содержание нитратов и остаточного количества пестицидов.

Разрешение на ввоз выдается только после получения положительного заключения лаборатории. Продукция, не соответствующая требованиям безопасности, не допускается к ввозу и реализации.

Контроль осуществляется в усиленном режиме. Департамент работает в тесном взаимодействии с импортерами и таможенными органами, чтобы на внутренний рынок попадала исключительно безопасная для здоровья потребителей продукция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330791/
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