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Общество

Не покупать вдоль трасс. Как не отравиться арбузом, рассказали медики

Острые пищевые отравления арбузом чаще всего возникают из-за попадания в желудочно-кишечный тракт вирусной инфекции. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, среди других причин: бактерии и повышенное содержание нитратов, которыми арбузы удобряют для быстрого роста.

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Нитраты вредны только в больших количествах. Допустимая норма содержания нитратов в арбузах — 60 миллиграммов на килограмм, дынях — 90. Наиболее подвержены влиянию нитратов дети и беременные женщины, а также люди с хроническими расстройствами пищеварения.

Защититься от отравления арбузами помогут следующие меры предосторожности:

  • начинать сезон арбузов и дынь в середине лета или позже. Переизбыток нитратов чаще всего наблюдается именно в тепличных арбузах, так как они в большей степени нуждаются в подкормке для стимуляции роста;
  • тщательно мыть руки и сам арбуз перед употреблением;
  • не есть мякоть близко к коркам: там скапливается наибольшее количество нитратов;
  • не надрезать арбуз при покупке — с режущего предмета, рук продавца микроорганизмы попадают в надрез и делают из арбуза источник инфекции;
  • при покупке обращать внимание на целостность поверхности арбуза, не стоит приобретать половинки и четвертинки;
  • не покупать арбузы вдоль трасс.

Если вы разрезали арбуз уже дома и почувствовали неприятный запах, заметили странный цвет или арбуз «запенился», то его необходимо выбросить.

Разрезанный арбуз следует хранить в холодильнике. Высокая температура окружающей среды в сочетании с влажностью самого арбуза создают благоприятные условия для роста микроорганизмов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333035/
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