Не покупать вдоль трасс. Как не отравиться арбузом, рассказали медики

Острые пищевые отравления арбузом чаще всего возникают из-за попадания в желудочно-кишечный тракт вирусной инфекции. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.
По его данным, среди других причин: бактерии и повышенное содержание нитратов, которыми арбузы удобряют для быстрого роста.
Нитраты вредны только в больших количествах. Допустимая норма содержания нитратов в арбузах — 60 миллиграммов на килограмм, дынях — 90. Наиболее подвержены влиянию нитратов дети и беременные женщины, а также люди с хроническими расстройствами пищеварения.
Защититься от отравления арбузами помогут следующие меры предосторожности:
- начинать сезон арбузов и дынь в середине лета или позже. Переизбыток нитратов чаще всего наблюдается именно в тепличных арбузах, так как они в большей степени нуждаются в подкормке для стимуляции роста;
- тщательно мыть руки и сам арбуз перед употреблением;
- не есть мякоть близко к коркам: там скапливается наибольшее количество нитратов;
- не надрезать арбуз при покупке — с режущего предмета, рук продавца микроорганизмы попадают в надрез и делают из арбуза источник инфекции;
- при покупке обращать внимание на целостность поверхности арбуза, не стоит приобретать половинки и четвертинки;
- не покупать арбузы вдоль трасс.
Если вы разрезали арбуз уже дома и почувствовали неприятный запах, заметили странный цвет или арбуз «запенился», то его необходимо выбросить.
Разрезанный арбуз следует хранить в холодильнике. Высокая температура окружающей среды в сочетании с влажностью самого арбуза создают благоприятные условия для роста микроорганизмов.