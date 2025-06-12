Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения

Министерство просвещения снижает бюрократическую нагрузку на педагогов и повышает эффективность управления образованием.

По данным пресс-службы ведомства, цифровизация — это неотъемлемая и ключевая часть всей трансформации системы образования Кыргызской Республики. Современные информационные технологии позволяют создавать более прозрачную, гибкую и ориентированную на потребности учащихся и педагогов систему.

За счет оцифровки личных дел педагогов и учащихся, а также документации самой школы на первом этапе цифровизации планируется отменить 30 из 46 форм отчетности, которые ранее заполнялись педагогами вручную. Теперь все эти отчеты формируются автоматически в режиме онлайн на любую дату.

Основной системой на уровне школьного образования является АИС «Күндөлүк», которая уже с ноября 2024 года успешно внедрена во всех государственных и муниципальных школах страны, за исключением школ Бишкека, где переход запланирован с сентября 2025 года. В настоящее время системой ежедневно пользуются около 50 тысяч учителей.

Внедренные цифровые системы: