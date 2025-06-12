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Общество

Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения

Министерство просвещения снижает бюрократическую нагрузку на педагогов и повышает эффективность управления образованием.

По данным пресс-службы ведомства, цифровизация — это неотъемлемая и ключевая часть всей трансформации системы образования Кыргызской Республики. Современные информационные технологии позволяют создавать более прозрачную, гибкую и ориентированную на потребности учащихся и педагогов систему.

За счет оцифровки личных дел педагогов и учащихся, а также документации самой школы на первом этапе цифровизации планируется отменить 30 из 46 форм отчетности, которые ранее заполнялись педагогами вручную. Теперь все эти отчеты формируются автоматически в режиме онлайн на любую дату.

Основной системой на уровне школьного образования является АИС «Күндөлүк», которая уже с ноября 2024 года успешно внедрена во всех государственных и муниципальных школах страны, за исключением школ Бишкека, где переход запланирован с сентября 2025 года. В настоящее время системой ежедневно пользуются около 50 тысяч учителей.

Внедренные цифровые системы:

  • АИС «Күндөлүк» — электронный дневник с модулями электронного личного дела учащегося и отчетности, включающий данные о социальном статусе детей, принадлежности к уязвимым группам, переводах между школами и успеваемости и всю другую информацию, касательно деятельности учащегося в процессе всего обучения в школе.
  • АИС «Мугалим» — единый реестр всех педагогов страны с электронным личным делом, позволяющий автоматизировать процесс найма руководителей и учителей образовательных учреждений, аттестацию педагогов, представления к наградам без подачи бумажных документов.
  • АИС «Школьная инфраструктура» — система мониторинга состояния инфраструктуры образовательных учреждений, включая сбор и учет данных о техническом состоянии конструктивных элементов здания образовательных учреждений (фундамент, стены, перекрытие и другое). В системе также отображаются данные по количеству оргтехники, компьютеров, скорости интернета, обеспеченности углем и так далее.
  • Электронная запись в школы — полностью автоматизированная система приема детей в школы, где реализован полный отказ от всевозможных справок.
  • Системы «Цифровой аттестат» и «Цифровой диплом» являются реестрами документов в сфере образования, которые позволяют автоматизировать процесс нострификации, подтверждения подлинности документов. Система позволяет генерировать получать отчеты по количеству выпускников, в том числе с отличием, по регионам, полу, дате и другим параметрам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332413/
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Отменить 30 из 46 форм отчетности в школах планирует Минпросвещения