В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Когда выйдешь замуж?»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Качан турмушка чыгасын» («Когда выйдешь замуж?») режиссера Болотбека Тилека.
Айпери — медсестра в авиаотряде. Чтобы ее младшая сестра Айдай могла выйти замуж (по семейным традициям — только после старшей), Айпери срочно ищет «жениха». В это же время пилоту Асману для допуска к полетам нужна медсправка. Их взаимовыгодная сделка перерастает в нечто большее и неожиданно меняет судьбы обоих.
Режиссер: Болотбек Тилек.
Жанр: комедийная мелодрама.
Язык: кыргызский (с субтитрами на русском языке).
Актеры: Калипа Таштанова, Болотбек Тилек, Аида Багышбекова, Бакыт Мукул, Сайра Момунбаева, Жээнбек Моношев, Гульжамал Мамытбекова, Шаршебек Шейшенов, Айдана Асанова.