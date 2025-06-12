В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Когда выйдешь замуж?»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Качан турмушка чыгасын» («Когда выйдешь замуж?») режиссера Болотбека Тилека.

Айпери — медсестра в авиаотряде. Чтобы ее младшая сестра Айдай могла выйти замуж (по семейным традициям — только после старшей), Айпери срочно ищет «жениха». В это же время пилоту Асману для допуска к полетам нужна медсправка. Их взаимовыгодная сделка перерастает в нечто большее и неожиданно меняет судьбы обоих.



Режиссер: Болотбек Тилек.

Жанр: комедийная мелодрама.

Язык: кыргызский (с с убтитрами н а русском языке).