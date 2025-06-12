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Общество

В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Когда выйдешь замуж?»

Сегодня в прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Качан турмушка чыгасын» («Когда выйдешь замуж?») режиссера Болотбека Тилека.

Айпери — медсестра в авиаотряде. Чтобы ее младшая сестра Айдай могла выйти замуж (по семейным традициям — только после старшей), Айпери срочно ищет «жениха». В это же время пилоту Асману для допуска к полетам нужна медсправка. Их взаимовыгодная сделка перерастает в нечто большее и неожиданно меняет судьбы обоих.

Режиссер: Болотбек Тилек.
Жанр: комедийная мелодрама.
Язык: кыргызский (с субтитрами на русском языке).
Актеры: Калипа Таштанова, Болотбек Тилек, Аида Багышбекова, Бакыт Мукул, Сайра Момунбаева, Жээнбек Моношев, Гульжамал Мамытбекова, Шаршебек Шейшенов, Айдана Асанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332381/
просмотров: 477
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