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Общество

В 2024 году Кыргызстан принял более 8,6 миллиона иностранных туристов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников финансово-экономической системы с профессиональным праздником.

В тексте поздравления он также отметил положительную динамику в туристическом секторе.

В 2024-м Кыргызстан принял более 8,6 миллиона иностранных туристов, что обеспечило рост доходов от туризма на более 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Активно развиваются новые маршруты, объекты экотуризма, усиливается международное продвижение туристического бренда страны. Туризм становится важным драйвером регионального развития и занятости населения», — добавил Адылбек Касымалиев.

Важным достижением, как отметил он, стало и присвоение Кыргызской Республике суверенного кредитного рейтинга международными агентствами, что значительно укрепило доверие со стороны внешних инвесторов и финансовых институтов.

«Перед нами стоят масштабные задачи: индустриализация, переход к зеленой экономике, дальнейшее развитие экспортного и туристического потенциала, цифровизация и устойчивый рост регионов. Вы команда специалистов, от чьих решений зависят будущее экономики и благосостояние граждан нашей страны. Благодарю вас за профессионализм, ответственность и преданность делу. Желаю крепкого здоровья, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне!» — резюмировал глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331826/
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