В школы Кыргызстана записалось более 127 тысяч детей

В Кыргызстане в школы зарегистрировано более 127 тысяч детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 1,7 тысячи льготников. Свободными остаются более 162 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено около 10,8 тысячи детей, во второй — 12,7 тысячи.

Отметим, что со 2 июня началась электронная запись по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.