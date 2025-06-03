10:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В школы Кыргызстана записалось более 127 тысяч детей

В Кыргызстане в школы зарегистрировано более 127 тысяч детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 1,7 тысячи льготников. Свободными остаются более 162 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено около 10,8 тысячи детей, во второй — 12,7 тысячи.

Отметим, что со 2 июня началась электронная запись по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331332/
просмотров: 296
Версия для печати
Материалы по теме
Прием в первый класс. В 38 школах Бишкека откроют дополнительные места
Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Прием в первый класс. Более 177 тысяч мест в Кыргызстане остаются вакантными
В Минпросвещения передумали: дополнительных мест в школах Бишкека пока нет
Прием в школу. Для записи по прописке осталось две недели
Более 100 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Более 99 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане
Более 96 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Прием в первый класс. В Бишкеке в семи школах квоты заполнены
Популярные новости
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Кыргызстанец извинился перед родными убитой в&nbsp;Кара-Кульдже женщины Кыргызстанец извинился перед родными убитой в Кара-Кульдже женщины
Бизнес
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
3 июня, вторник
10:50
Депутат попросил кабмин перевести слово «порнография» на кыргызский Депутат попросил кабмин перевести слово «порнография» н...
10:48
В Оше начался демонтаж незаконных построек, расположенных у водоканала Ишкаван
10:41
Адылбек Касымалиев совершит рабочий визит в Таджикистан
10:27
Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
10:23
В Бишкеке таксист сбил подростка на велосипеде