Эксперимент. Курс адаптации к жизни в Челябинске прошли 1,5 тысячи мигрантов

Первый экспериментальный курс адаптации к жизни в Челябинской области прошли 1,5 тысячи мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Южный Урал вошел в пятерку пилотных регионов, где появятся специальные адаптационные центры для иностранцев, сообщает газета «Вечерний Челябинск».

По словам директора центра социально культурной адаптации иностранных граждан в регионе Михаила Подобеда, сотрудники будут рассказывать иностранным гражданам о тонкостях миграционного и трудового законодательства России, об административной и уголовной ответственности за различные нарушения.

«До них доносится информация об основах миграционного законодательства, в первую очередь о мерах, которые им грозят за нарушение этого законодательства. Также в этом информационном блоке у нас идут основы культуры и обычаев вообще российского общества. Также мы рассказываем очень немаловажный момент, который во многом удивляет. Они очень часто об этом вообще впервые слышат, о той роли, которую исторически сыграла Россия в жизни и судьбе их государств, начиная с Российской империи, и советский период, нынешнее положение вещей, ну и элементарные правила поведения в российском обществе», — сказал он.

Губернатор области Алексей Текслер отметил важность межнационального и межконфессионального согласия в условиях сложной геополитической ситуации. По его словам, в перспективе адаптационный центр будет анализировать миграционную ситуацию, определять основные характеристики миграционного потока в регион, выявлять места компактного проживания мигрантов, участвовать в профилактике экстремизма и терроризма.

Аналогичные учреждения создадут также в Кемеровской области, Хабаровском крае, Татарстане и Якутии.