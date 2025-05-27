Подозреваемого в перепродаже чужих квартир задержали в Бишкеке

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в следственную службу министерства с заявлением обратился гражданин, пострадавший от мошеннических действий. Подозреваемый, пообещав предоставить нежилое помещение в центре столицы, завладел квартирами заявителя, расположенными в жилом комплексе «Южный» общей стоимостью $190 тысяч. Впоследствии недвижимость он перепродал третьим лицам.

Следственная служба МВД КР возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

По подозрению задержан Ш.К., 1970 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.