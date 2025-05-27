17:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Подозреваемого в перепродаже чужих квартир задержали в Бишкеке

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в следственную службу министерства с заявлением обратился гражданин, пострадавший от мошеннических действий. Подозреваемый, пообещав предоставить нежилое помещение в центре столицы, завладел квартирами заявителя, расположенными в жилом комплексе «Южный» общей стоимостью $190 тысяч. Впоследствии недвижимость он перепродал третьим лицам.

Следственная служба МВД КР возбудила уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

По подозрению задержан Ш.К., 1970 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330539/
просмотров: 761
Версия для печати
Материалы по теме
Задержана бывший заместитель главы Чон-Сары-Ойского айыл окмоту
Казы города Ош Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест
В парламенте разработан проект постановления по борьбе с кибермошенничеством
В Бишкеке вскрыта массовая фиктивная регистрация детей для поступления в школы
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
О новом виде мошенничества предупреждает Налоговая служба
Выдавал себя за сына Камчыбека Ташиева. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Задержана подозреваемая в совершении мошенничества с земельными участками
Новый закон в Кыргызстане: как будет защищена ваша финансовая безопасность?
Продали дом без документов. Милиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве
Популярные новости
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;России на&nbsp;экзамене по&nbsp;русскому языку для мигрантов введут устную речь В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь
Бизнес
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
MegaPay упростил оплату более 50&nbsp;сервисов Минстроя по&nbsp;всей стране MegaPay упростил оплату более 50 сервисов Минстроя по всей стране
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
27 мая, вторник
17:45
В городе Ош стартует первый фестиваль поэзии молодых поэтов тюркского мира В городе Ош стартует первый фестиваль поэзии молодых по...
17:29
К трем годам пробации приговорили бывшего сотрудника НАН Жоомарта Карабаева
17:25
Задержана бывший директор столичной школы № 29
17:11
Объединение школ в Бишкеке продолжится
16:58
По обвинению в коррупции задержали бывшего заместителя акима Сокулукского района