Фильм кыргызстанского режиссера получил возможность побороться за «Оскар»

Фильм кыргызстанского режиссера Илгиз-Шернияза Турсунбек уулу получил возможность побороться за «Оскар». Об этом 24.kg сообщил автор киноленты.

Шестьдесят лет назад выдающийся режиссер Болот Шамшиев завоевал Гран-при престижного международного кинофестиваля в немецком Оберхаузене с документальным фильмом «Манасчи». С тех пор (с 1965-го) ни одна кыргызстанская лента не получала главную награду этого конкурса.

В этом году победу на фестивале одержал режиссер Илгиз-Шернияз Турсунбек уулу с документальным фильмом «Долгий путь на летовку». В конкурсной программе участвовали 124 картины из 42 стран, отобранные из более чем 6 тысяч 600 заявок. Из Центральной Азии в финальный этап прошел только этот кыргызстанский фильм.

Это первая короткометражная лента за годы независимости КР, удостоенная главной награды фестиваля категории «А». Отметим, что победители Оберхаузенского фестиваля автоматически получают возможность участвовать в отборе на премию «Оскар».

Кроме того, Илгиз-Шернияз Турсунбек уулу получил вторую премию от Министерства культуры и науки федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия).

Фильм рассказывает об Азизе, который берет на выпас скот односельчан и отправляется на джайлоо, чтобы прокормить семью. По дороге он сталкивается с множеством трудностей. Лента показывает настоящую борьбу за выживание и необходимость гармоничного сосуществования человека, животных и природы.

Немецкое издание Deutsche Welle передало впечатления жюри: фильм снят настолько живо и реалистично, что у зрителей возникает ощущение, будто они сами отправились на джайлоо. Эксперты особенно высоко оценили операторскую работу и назвали картину «выдающимся произведением, говорящим на языке кино».