В Бишкеке пройдет VIII Международный фестиваль эпосов народов мира

28-29-30 мая в городе Бишкеке при поддержке президента Кыргызской Республики состоится VIII Международный фестиваль эпосов народов мира, приуроченный к 130-летию великого манасчи Саякбая Каралаева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в рамках фестиваля пройдут международный научно-практический симпозиум для эпосоведов и ученых, исследующих эпическое наследие различных народов, тематические круглые столы и собрания.

Также запланированы конкурсы и мероприятия, направленные на широкое отражение философии кочевой жизни: «Мыкты кыргыз боз үйү», «Улуу мурас», «Саркеч көчмөн», а также впервые состоится конкурс сейтекчи — исполнителей эпоса «Сейтек».

Фестиваль проводится в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации эпической трилогии кыргызского народа — эпоса «Манас», «Семетей», «Сейтек»» и Закона Кыргызской Республики «Об эпосе «Манас»».

Отметим, что фестиваль эпосов народов мира проводится с 2006 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры, информации и молодежной политики, Национальная академия «Манас», Кыргызский национальный театр «Манас» и общественный фонд «Арт-араба».