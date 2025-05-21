В КР пройдет Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух санат»

С 1 по 3 августа 2025 года в Иссык-Кульской области в рамках Всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки «Рух санат» состоится международный конкурс среди индивидуальных исполнителей и творческих коллективов, представляющих профессиональное музыкальное искусство устной традиции (вокально-инструментальное направление). Об этом сообщает Минкультуры.

К участию в конкурсе допускаются профессиональные музыканты в возрасте от 18 лет. Участники творческих коллективов (групп) не могут одновременно участвовать в конкурсе индивидуальных исполнителей.

Также в рамках фестиваля пройдет международный конгресс на тему «Традиционная культура и искусство: вопросы сохранения и развития». В ходе конгресса будут представлены доклады, посвященные признанию и популяризации профессионального музыкального искусства устной традиции народов мира, укреплению дружбы между этносами через традиционную культуру, развитию туризма, а также созданию платформы для научных исследований и проектов в области традиционного искусства, включая этномузыку.

Во время фестиваля будет организована маркет-площадка, где на выставке будут представлены изделия народных ремесленников, работы мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, музыкальные студии и технологии, а также музыкальные традиции разных стран.

Фестиваль учрежден Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и общественным фондом «Кыргыздын салттуу музыкасы» («Традиционная музыка кыргызов»).

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, Фонд тюркской культуры и наследия, Научно-исследовательский центр традиционной культуры и искусства Национальной академии наук.