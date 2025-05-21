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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 мая небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 1;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Хмельницкого, Керамической, переулки Марийский, Цветочный, село Орто-Сай (улица Кумара);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Боталиева, Мусоргского;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко, Центральная, проспект Чингиза Айтматова, улицы Мостовая, Волоколамская), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), улица Киевская, 93, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), отрезки улиц Токтогула, Уметалиева, Тимирязева, Чокморова, села Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, Новостройка), Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Кыргызская), микрорайон «Достук-1»;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Нур-Ордо, Солтон-Сары, Арпа);
  • 8.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, Центральная);
  • 13.00-18.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улица Мурас-Ордо), отрезки улицы Ганди, северной объездной дороги.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Исхак Масалиев

Родился 21 мая 1960 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

24.kg
Фото 24.kg. Стенд Узбекистана на ярмарке в честь Нооруза, Бишкек, 21 марта 2019 года

В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

В этом же документе ООН предложила всем государствам-членам, межправительственным органам, организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям среди прочего информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.

Международный день чая

Генассамблея постановила провозгласить 21 мая Международным днем чая.

Он способствует поощрению и расширению коллективных действий в поддержку устойчивого производства и потребления чая и повышению осведомленности о его важном значении в борьбе с голодом и нищетой.

После воды чай является самым потребляемым напитком в мире.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Молдогазы Токобаев

Родился 27 февраля 1905 года в селе Тору-Айгыр Семиреченской области Российской империи.

С 1938-го — на партийной работе. 22 марта 1943 года избран председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, в этой должности проработал до 14 ноября 1945-го. Избирался депутатом Верховного Совета СССР второго созыва (1946-1949).

Молдогазы Токобаев — один из зачинателей кыргызской письменной литературы, один из первых драматургов Киргизии.

Литературную деятельность начал в середине 1920-х годов. Первые стихи появились в печати в 1924-м. Первый сборник стихов издан в Москве в 1931 году. В своей поэзии воспевал новую жизнь, патриотизм, созидательный труд родного народа.

В 1938-м создал пьесу «Кайгылуу Какей» («Горемычная Какей») — первую кыргызскую многоактную драму, которая стала большим общественным событием, положив начало развитию национальной драматургии.

Опубликовано более 20 стихотворных и прозаических изданий произведений писателя.

Умер 21 мая 1974 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329764/
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