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Общество

Министр здравоохранения КР посетил медицинские учреждения на Иссык-Куле

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил несколько медицинских учреждений и ознакомился с их работой. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Он посетил Центр общеврачебной практики города Балыкчи, частный диализный центр «Альмагест», оздоровительный центр «Ден соолук», а в селе Ананьево ознакомился с ходом строительства новой многопрофильной больницы.

Отмечается, что особое внимание уделили случаю с 7-летней девочкой, у которой в Чолпон-Ате был диагностирован острый гепатит. Пациентка была оперативно направлена в Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке для получения специализированной помощи.

Министр отметил своевременное реагирование, однако подчеркнул недостаточное взаимодействие между различными уровнями оказания медицинской помощи. Он поручил обеспечить четкую координацию между учреждениями, особенно при маршрутизации экстренных пациентов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329443/
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