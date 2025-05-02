80-летие Победы. Курсантам военного лицея показали фильм «Материнское поле»

В военном лицее в Бишкеке состоялся показ фильма «Материнское поле». Об этом сообщила куратор творческого объединения «Альтернатива Базарова» Елена Баялинова.

По ее словам, в канун Дня Победы в Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза, генерал-майора Даира Асанова состоялся показ полнометражного художественного фильма народного артиста КР, кинорежиссера Геннадия Базарова «Материнское поле», созданного в 1967 году по одноименной повести Чингиза Айтматова, а также прошла встреча с известными театральными деятелями и кинематографистами.

Внимание курсантов обратили на то, что в «Материнском поле» нет сцен боев на фронтах, где отважно сражались сотни тысяч кыргызстанцев, кинолента повествует простую историю кыргызской женщины Толгонай (напомним, эту роль исполнила народная артистка СССР и Кыргызстана Бакен Кадыкеева), в судьбу которой вероломно вторглась проклятая война, навсегда забрав у нее мужа и троих сыновей.

Фильм «Материнское поле» — это история материнской любви, мужества и единения тыла и фронта, его по праву можно назвать подлинным учебником героической истории Кыргызстана, когда простые люди помогали ковать общую великую Победу в глубоком тылу.

Вдова режиссера Райва Тойгонбаева поделилась воспоминаниями о том, как 23-летний выпускник ВГИК Геннадий Базаров получил добро на киноповествование «Материнского поля» от самого автора произведения. Своими воспоминаниями о совместной работе с Геннадием Базаровым и Бакен Кадыкеевой поделились мастера отечественной сцены и экрана, народные артистки Джамиля Садыкбаева и Назира Мамбетова, кинорежиссеры Актан Арым Кубат, Тынай Ибрагимов и Айбек Джангазиев.