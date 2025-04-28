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Общество

Кыргызстанцы с пониманием отнеслись к повышению тарифов на электричество — ДТЭК

Кыргызстанцы с пониманием отнеслись к повышению тарифов на электричество. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса (ДТЭК) при Министерстве энергетики Тимур Орозалиев.

По его словам, после разработки тарифной политики специалисты проводили в марте разъяснительные работы на местах во всех регионах республики.

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«Всем объяснили, для чего это делается, из чего складываются тарифы. Картина намного лучше, чем была раньше. Люди не стали это в политическую плоскость переводить. Главный критерий — чтобы свет был и без отключений. Конечно, были и критические вопросы, не без этого, но понимание того, что нужно прийти к окупаемости, есть. Это будет делаться постепенно, без резких скачков. Что касается коммерческих, промышленных потребителей, с ними тоже старались проводить встречи и объяснять, что все цифры проанализированы и обоснованы», — сказал Тимур Орозалиев.

Напомним, с 1 мая 2025 года тариф для населения при потреблении до 700 киловатт-часов составит 1 сом 37 тыйынов вместо нынешних 1,11 сома, а при превышении лимита абоненты будут платить уже по 2 сома 60 тыйынов (сейчас тариф составляет 2 сома 39 тыйынов). Количество групп потребителей сокращено с 14 до 7.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327608/
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