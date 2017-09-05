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Общество

В Великобритании выпустили почтовые марки с героями саги «Звездные войны»

Почта Великобритании решила отпраздновать предстоящую премьеру нового эпизода основной части звездной саги, художественного фильма «Последние джедаи», и выпустила серию марок с персонажами ленты - как старожилами, так и новичками. Об этом сообщило rg.ru. 

Одним из новичков саги стал «небольшой нелетающий птенчик» Порг. 

В серии восемь миниатюр, и четыре из них - с секретом. Например, на марки с дроидами нанесены скрытые элементы, которые станут видны, если коллекционер обработает свое приобретение ультрафиолетовыми лучами. 

Все рисунки сделаны британским художником Малькольмом Твином, который разработал аналогичный тематический набор, выпущенный в 2015 году. 

«Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», автором сценария и постановщиком которого выступил Райан Джонсон, выходит 14 декабря - через два года после премьеры «Пробуждение силы» и через год после премьеры ленты «Изгой-один. Звездные войны: Истории». 
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