В Великобритании выпустили почтовые марки с героями саги «Звездные войны»

Почта Великобритании решила отпраздновать предстоящую премьеру нового эпизода основной части звездной саги, художественного фильма «Последние джедаи», и выпустила серию марок с персонажами ленты - как старожилами, так и новичками. Об этом сообщило rg.ru.

Одним из новичков саги стал «небольшой нелетающий птенчик» Порг.

Porg are small flightless birds native to the remote planet Ahch-To, where Luke Skywalker is living in exile pic.twitter.com/4CNKm4W60L — Silence Factory (@SilenceFakk) 5 сентября 2017 г.

В серии восемь миниатюр, и четыре из них - с секретом. Например, на марки с дроидами нанесены скрытые элементы, которые станут видны, если коллекционер обработает свое приобретение ультрафиолетовыми лучами.

Все рисунки сделаны британским художником Малькольмом Твином, который разработал аналогичный тематический набор, выпущенный в 2015 году.

«Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», автором сценария и постановщиком которого выступил Райан Джонсон, выходит 14 декабря - через два года после премьеры «Пробуждение силы» и через год после премьеры ленты «Изгой-один. Звездные войны: Истории».