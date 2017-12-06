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Общество

Выпуском необычной банкноты отметили юбилей киносаги «Звездные войны»

Фото euronews. На банкноте совместили две стороны Силы

Создатели знаменитой киносаги «Звездные войны» отпраздновали 40-летний юбилей выпуском памятной банкноты. Об этом сообщил телеканал euronews.

Как отмечается, продюсеры надеются, что банкнота станет среди фанатов эпопеи таким же культовым атрибутом, как лазерные мечи джедаев и костюмы различных инопланетных персонажей. Межгалактическая купюра появилась за пару недель до выхода в мировой прокат VIII эпизода «Звездных войн» — «Последние джедаи». 

Вы не удивитесь, когда узнаете, что две стороны нашей банкноты представляют две враждующие силы «Звездных войн» — светлую сторону и темную сторону Силы.

Креативный директор компании De La Rue Джулиан Пейн
Купить купюры можно на британском сайте интернет-аукциона eBay. Все собранные средства пойдут благотворительной организации Together for Short Lives, помогающей детским хосписам и несовершеннолетним с неизлечимыми болезнями.

В рамках промокампании нового эпизода «Звездных войн» продюсеры киноленты опубликовали в Интернете и видеоролик, демонстрирующий, как проходят тренировки и съемки актеров, сражающихся в фильме лазерными мечами.

Мировая премьера восьмого эпизода «Звездных войн» — 14 декабря.
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