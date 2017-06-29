Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $3 миллиона

Робота R2-D2, один из самых узнаваемых персонажей киносаги «Звездные войны», продали за $2,76 миллиона на торгах аукционного дома Profiles in History. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечается, проданный робот состоял из частей, использованных при съемках первых трех фильмов о «Звездных войнах». R2-D2 стал самым дорогим экспонатом тематического аукциона: меч Люка Скайуокера ушел с молотка за $450 тысяч, за шлем Дарта Вейдера заплатили $96 тысяч. Информации о покупателе робота не сообщается.

«Звездные войны» (Star Wars) - серия популярных фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х годах американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Первый фильм цикла вышел на экраны 25 мая 1977 года.