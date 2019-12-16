Корабль для «Звездных войн» создала компания Porsche

Во вселенной «Звездных войн» (Star Wars) много транспортных средств, большинство из которых, скорее всего, никогда не станут реальностью. Но некоторые именитые производители задумываются, какие из них они могли бы выпустить в будущем.
Именно это сделала компания Porsche с благословения Lucasfilm, разработав космический корабль Porsche Tri-Wing S-91x Pegasus, сообщил портал ixbt.com.
Porsche Tri-Wing S-91x Pegasus, по мнению специалистов, стал произведением искусства, которым и останется. Корабль не будет представлен ни в каких-либо фильмах (художественных или анимационных), комиксах и прочих материалах по вселенной «Звездных войн».
Он останется виртуальной данью почтения данной вселенной, хотя разработчики и создали единственную модель длиной около 1,5 метра, которую покажут на премьере нового фильма в Лос-Анджелесе на этой неделе.