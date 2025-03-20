Верховный комиссар ООН призвал Кыргызстан бороться с загрязнением воздуха

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на пресс-конференции в Бишкеке выразил обеспокоенность по поводу качества воздуха в столице Кыргызстана.

Он отметил, что страна занимает лидирующие позиции в рейтингах загрязнения воздуха, а качество воздуха в Бишкеке в последние годы остается крайне низким.

Фолькер Тюрк подчеркнул, что загрязнение напрямую влияет на здоровье и устойчивую окружающую среду. Он сообщил, что обсуждал эту проблему с правительством КР, которое, по его словам, серьезно относится к ситуации и намерено работать над ее разрешением.

«Несмотря на определенные достижения в области обеспечения прав человека в сфере окружающей среды и финансовую поддержку международных организаций, сделано недостаточно», — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Он акцентировал внимание на важности климатического финансирования и зеленых проектов, а также призвал правительство Кыргызстана к более эффективной работе в этом направлении, подчеркнув ответственность каждого государства за решение проблемы, которая требует партнерства и учета перспектив изменения климата.