О защите прав кыргызстанцев, находящихся за рубежом, отчитались в МИД

МИД Кыргызстана проинформировал о работе по защите прав граждан страны, находящихся за рубежом, и предоставлении консульских услуг.
По данным ведомства, в феврале:
- оказано 25 тысяч 233 консульские услуги и консульских действий по документированию граждан, а также совершено 3 тысячи 552 консульских действия для защиты прав граждан КР;
- положительно рассмотрены 156 письменных и 321 электронное обращение граждан;
- предоставлена консультация 20 тысячам 85 гражданам по вопросам получения консульских услуг;
- оказана консультация 9 тысячам 175 кыргызстанцам по телефонам горячих линий загранучреждений КР;
- предоставлена консультативно-правовая помощь 2 тысячам 655 обратившимся;
- посещено семь исправительных учреждений, расположенных в Дубае (ОАЭ), Париже (Франция), а также в Москве, Новосибирске и Казани (Россия), где проведены консульские встречи с 49 осужденными кыргызстанцами;
- принято участие в 18 судебных заседаниях по уголовным делам и делам об административном правонарушении в судах России, Кореи, Катара, Малайзии и Турции в интересах граждан КР;
- оказано содействие в смягчении уголовного наказания или освобождении от уголовной ответственности восьми гражданам;
- положительно решен вопрос о взыскании задолженности по зарплате 160 гражданам КР на сумму порядка 94 тысяч 711 сомов;
- оказано содействие в возвращении на родину 40 гражданам КР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Казахстана, России, Турции, Японии и Малайзии;
- оказано содействие в репатриации на родину тел 20 граждан КР, умерших за рубежом;
- оказано содействие в переводе в КР, а также в условно-досрочном освобождении одному осужденному.