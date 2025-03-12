Визит Эмомали Рахмона. Какие улицы будут закрывать в Бишкеке и Чуйской области

В связи с государственным рабочим визитом президента Таджикистана в Кыргызстан 12-13 марта в Бишкеке и на трассе от аэропорта «Манас» в Чуйской области будут вводить временные ограничения.

Они затронут следующие участки:

дорогу от международного аэропорта «Манас» до границы столицы;

улицу Фучика от границы Бишкека до проспекта Чуй;

проспект Чуй от улицы Фучика в восточном направлении до проспекта Манаса;

проспекты Манаса и Чингиза Айтматова в южном направлении до государственной резиденции «Ала-Арча»;

дорогу от государственной резиденции «Ала-Арча» до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

В связи с государственным визитом водителей просят не оставлять автомобили на указанных участках дорог, а водителей грузовиков воздержаться от выезда на них без крайней необходимости.

Всем автомобилистам настоятельно рекомендуют строго соблюдать правила и выполнять требования сотрудников, регулирующих движение.