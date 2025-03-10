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Общество

В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат

В Ошской межобластной детской клинической больнице введен в эксплуатацию новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, оборудование приобретено в рамках проекта Всемирного банка «Дополнительное финансирование программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи».

Отмечается, что ранее в больнице функционировал только один рентген-кабинет, из-за чего в приемном отделении образовывались очереди, а транспортировка тяжелых пациентов затруднялась. Для решения этой проблемы в консультативно-диагностическом отделении построен дополнительный коридор и оборудован отдельный кабинет для амбулаторных пациентов, где установили новый рентген-аппарат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322316/
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